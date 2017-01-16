اتفاق لإضافة الجوازات الخاصة إلى إعفاء التأشيرات بين الإمارات وكازاخستان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزار باييف، في قصر المشرف، أمس، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة بين البلدين، بينها بروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بإضافة الجوازات الخاصة.

محمد بن زايد: - «الإمارات لديها قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال سياسة قائمة على التعاون البنّاء والمثمر».

جاء ذلك عقب استقبال سموه، الرئيس الكازاخستاني، حيث بحثا علاقات التعاون والصداقة بين الدولتين، وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتفصيلاً، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الكازاخستاني، توقيع اتفاقية تخصيص الأراضي لتشييد مباني البعثات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وبروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بإضافة الجوازات الخاصة، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية.

وقّع الاتفاقات من جانب الإمارات، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب كازاخستان وزير الخارجية، خيرات عبدالرحمانوف.

كازاخستان تؤكد وقوفها مع الإمارات في التصدي للإرهاب قدّم رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزار باييف، تعازي جمهورية كازاخستان قيادة وشعباً، في استشهاد عدد من أبناء الإمارات أثناء أداء مهامهم الإنسانية والخيرية في أفغانستان. وأعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد إدانة جمهورية كازاخستان الشديدة للأعمال الإرهابية، ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للأعمال الإرهابية. من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لما أبداه الرئيس الكازاخستاني من مشاعر نبيلة في هذا المصاب. لجنة مشتركة عُقدت، أمس، في أبوظبي، أعمال الاجتماع الوزاري للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان. وترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي وزير الدولة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعن الجانب الكازاخستاني وزير الاستثمارات والتنمية، جينيس قاسيمبيك. وقال الجابر إن «دولة الإمارات وكازاخستان ترتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، مبنية على روح التفاهم، والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات». وأكد أن هذا الاجتماع يشكّل فرصة ثمينة ومنصة فعالة للتواصل وتعميق التفاهم، وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار علاقات البلدين، والتخطيط لبلوغ آفاق أرحب من التعاون المشترك. وأشار الجابر إلى «حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، الذي بلغ نحو 185 مليون دولار أميركي عام 2015»، مشدداً على أهمية استكشاف المزيد من الوسائل لرفع مستوى التبادل التجاري، وأكد على أهمية ودور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين. وذكر أن «حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان بلغ نحو ملياري دولار خلال الفترة من عام 2005 إلى الربع الأول من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «200 شركة إماراتية تعمل بنجاح في جمهورية كازاخستان». أبوظبي - وام

كما وقّع وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الاستثمارات والتنمية في كازاخستان، جينيس قاسيمبيك، مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال السياحي ومجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

ووقّعت الإمارات وكازاخستان أيضاً مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الأديان في كازاخستان، وقّعتها من جانب الإمارات، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، ومن الجانب الكازاخستاني وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني، نورلان إرميكبايف، ومذكرة تفاهم بين مكتب «إكسبو دبي 2020» و«إكسبو آستانة 2017»، وقّعها من جانب الإمارات المدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي 2020 ، خالد نجيب العلي، ومن جانب كازاخستان رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية «آستانة إكسبو 2017»، أحمتجان إسيموف.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة موانئ دبي العالمية ومحافظة مانغيستاو في جمهورية كازاخستان، وقّعها من جانب الإمارات رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، وحاكم محافظة مانغيستاو في كازاخستان، اليك أيداربايف.

وحضر مراسم توقيع مذكرات التفاهم، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل في قصر المشرف، أمس، رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزار باييف، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وعقد سموه جلسة مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني، بحثا خلالها علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة، وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بزيارة الرئيس الكازاخستاني والوفد المرافق له لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً سموه أن تسهم هذه الزيارة في استمرار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي رغبة قيادتي البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن «الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمكنت، بفضل الله عز وجل، من أن تبني قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال سياسة قائمة على التعاون البنّاء والمثمر»، منوهاً سموه بتطور العلاقات وتميزها مع جمهورية كازاخستان.

من جانبه، أعرب الرئيس الكازاخستاني عن «سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكداً «خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات»، وأشاد بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار كبيرين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين إلى مستويات وآفاق أوسع وأرحب، في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتبادل التجاري وتنظيم المعارض الدولية، وغيرها من أوجه التعاون، وذلك خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، في نهاية مباحثاتهما، سعي البلدين لتطوير التعاون والصداقة بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار، وذلك في ضوء الإمكانات التي يتمتع بها البلدان، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً للرئيس نور سلطان نزار باييف والوفد المرافق له.