«تنفيذي دبي» يقر تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات الحكومة

أقرّ المجلس التنفيذي تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي، بهدف المساهمة في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية، من خلال مقترح مطور لإجازة الوضع والأمومة لموظفي حكومة دبي.

واستعرضت الأمانة العامة للمجلس، خلال اجتماعه في مقره بأبراج الإمارات، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس، أمس، أجندة المجلس واللجان القطاعية لعام 2017 بناء على المحاور الخمسة للجان القطاعية، والمتمثلة في محور التنمية الاقتصادية ومحور الأمن والعدل ومحور البنية التحتية والبيئة ومحور الصحة والسلامة، إضافة إلى محور التنمية الاجتماعية.

وبحث أعضاء المجلس آخر المستجدات المتعلقة بموضوع قرار مجلس الوزراء رقم «41م/‏‏‏7» لسنة 2016 بشأن تنظيم قبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف جداً، حيث قدمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عرضاً تناولت من خلاله أبرز الخطوط العريضة لقرار مجلس الوزراء، ومدى أهميته في خلق أجيال متعلمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ويأتي القرار انسجاماً مع توجيهات القيادة، التي تؤكد بشكل دائم أهمية توفير بيئة تحفز الطلاب على إطلاق طاقاتهم، إضافة إلى توجيهات القيادة المستمرة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، خصوصاً طلاب المدارس والجامعات، بناة المستقبل، كونهم العنصر الأهم لمواصلة التطور والتقدم الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات.

وفي إطار الخطط الحكومية في دولة الإمارات، الرامية لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية تتواءم والمستوى المتطور والتقدم الذي تشهده الإمارة، سلطت دائرة التنمية الاقتصادية الضوء على توقعات النمو الاقتصادي في دبي، إضافة إلى تشكيل فريق من الدوائر الحكومية المختصة، تقوم بدراسة وتوحيد التوقعات على مدار السنوات المقبلة، لتكون المرجع الوحيد في الإمارة، للحصول على البيانات المتعلقة بهذا الشأن.