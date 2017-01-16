«طرق دبي» تطلق خدمة تأجير ذكي للمركبات

أطلقت هيئة الطرق والموصلات في دبي، أمس، خدمة تأجير ذكي للمركبات تسمح للعملاء بتأجيرها لست ساعات في اليوم، عبر تطبيق ذكي، إذ لن يتم الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلّم المركبة أو إرجاعها، حيث وفرت 45 موقعاً في دبي، منها خمسة مواقع في محطات للمترو، وهي: محطات الراشدية والاتحاد وبرجمان والخليج التجاري وابن بطوطة.

شروط حدّد قرار تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي رقم (49) لسنة 2016، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التزامات الشركات والمؤسسات المُصرَّح لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات في الإمارة، والتي تشمل الالتزام بشروط التصريح، وعقد الامتياز المُبرم معها، وتوفير المكاتب، والحد الأدنى من المركبات، والمواقف التي تتناسب مع طبيعة النشاط، وفقاً لما تُحدِّده اللائحة التنفيذية للقرار، وتوفير أدلة إرشادية وتعريفية حول كيفية وشروط استخدام المركبة، وغيرها من المعلومات. ويُلزم القرار مستأجر المركبة الخفيفة بعدد من الالتزامات أهمها الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، والالتزام بعدد الركاب المُصرّح به عند استخدام المركبة، على أن يُبلّغ المستخدم الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة، ولا يتجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها، وعدم السماح للغير بقيادة المركبة.

وتعاقدت الهيئة مع شركة (U drive) وشركة (Ekar) لتشغيل 200 مركبة، بواقع 100 مركبة لكل شركة، وتراوح تعرفة تأجير المركبة بين 40 و50 فلساً في الدقيقة الواحدة وفقاً لموقع إعادة المركبة، أي ما يعادل 24 إلى 30 درهماً في الساعة الواحدة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة تدشين الخدمة، إن توفير الخدمة يهدف الى التسهيل على العملاء ومنحهم وسيلة نقل لاستخدامها في تخليص أعمالهم بيسر وسهولة، عبر تأجير مركبة لمدة محددة، إذ إن تحديد الوقت يأتي إلى منع إضافة مركبات قد ترفع نسب الازدحام في الطرقات، ومنع الازدواجية مع خدمة مركبات التاكسي التي تتوافر على مدار الساعة، فضلاً عن أن تحديد مدة معينة لساعات التأجير الذكي يكفل حقوق الشركات العاملة بنظام خدمات تأجير المركبات لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وأشار الطاير الى أن هناك تنسيقاً مسبقاً مع القيادة العامة لشرطة دبي، لضمان استيفاء الشركات والمؤسسات المُصرَّح لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات بالساعات، الإجراءات الأمنية المتبعة في نظام تأجير المركبات.

وأضاف الطاير أنه تم كذلك الزام الشركات المقدمة لخدمات التأجير الذكي بالاشتراك والتسجيل في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وربط نظامها الإلكتروني بنظام معلومات مكاتب التأجير كجزء من الإجراءات الأمنية المطلوبة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة ستدرس نتائج تقديم الخدمة على مدار ثلاثة اشهر لتقييم التجربة، مضيفاً أن الهيئة ستبحث امكانية تقديم الخدمة عبر إحدى مؤسساتها اسوة بخدمة مركبات الأجرة التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن خدمة التأجير الذكي تقتصر على مناطق دبي، ويجري تقديمها عبر التطبيقات الذكية لكل من شركتي (U Drive UAE) و(EKar)، ويتعين على المتعاملين المقيمين في الدولة التسجيل في النظام للحصول على الخدمة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، بالإضافة لصورة الشخص حاملاً بطاقة الهوية للتحقق من أنه الشخص المسجل في النظام، أما بالنسبة للزوار فيتعين عليهم إدخال بيانات جواز السفر وتأشيرة دخول الدولة، بالإضافة إلى رخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية.

وأضاف آل علي أنه سيتم تزويد المتعامل برقم تعريف شخصي بعد التحقق من صحة ودقة البيانات، ليقوم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري، حتى يستطيع معرفة مواقع السيارات المتوافرة، ومن ثم حجز المركبة، والتمكن من فتح المركبة عبر الضغط على أيقونة في التطبيق الذكي.

وتابع أنه يتعين لتشغيل المركبة إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود داخل المركبة، وعند الانتهاء من استخدام المركبة يتم إغلاق المركبة عبر التطبيق، مشيراً إلى أنه سيسمح للمتعامل بإيقاف المركبة في المواقف التابعة لهيئة الطرق والمواصلات فقط، وستصل الفاتورة للمتعامل عبر النظام الإلكتروني.