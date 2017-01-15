الشيوخ يعزون اسرة الشهيد محمد زينل البستكي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء في شهيد واجب الانسانية محمد زينل البستكي الذي ارتقى إلى الباري مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

فقد قام سموه بزيارة مجلس عزاء الشهيد في مدينة خليفة بأبوظبي حيث أعرب سموه لأهل وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته مبتهلا الى الخالق عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ حمدان بن سهيل بن حمدان الشرقي .

كما قدم التعازي الى جانب اصحاب السمو الشيوخ المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة سعيد محمد الرقباني ومدير عام "شركة دبي للاستثمار الصناعي" محمد سعيد الرقباني .