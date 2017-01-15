حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن أحمد راشد المزروعي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد المزروعي الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة وادي الحلو بإمارة الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وقائد عام شرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي ورئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي.