بالفيديو.. أيادي "بنك الإمارات للطعام" تصل "مدرسة منار الإيمان الخيرية"

نظم "بنك الإمارات للطعام" أول نشاط إنساني وتطوّعي له في إمارة عجمان من خلال توزيع 3500 وجبة غذائية على طلاب مدرسة "منار الإيمان الخيرية الخاصة" في الإمارة إلى جانب 500 وجبة تم تقديمها لمجموعة من عائلات الطلاب الأيتام.

وشاركت الشيخة مهرة بنت عمار النعيمي كريمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان مع فريق من 200 متطوع في توزيع وجبات الطعام على طلاب المدرسة.

و ضم الفريق التطوعي مجموعة من طلبة المدارس والجامعات من إمارتي عجمان ودبي بالإضافة إلى موظفين في حكومة عجمان وذلك في بادرة عكست رسالة البنك السامية التي تهدف إلى إطعام الطعام وإبراز قيم التكافل والتعاضد المجتمعي وغرس ثقافة العطاء والتطوع كتقليد وممارسة تشمل كافة فئات المجتمع الإماراتي ضمن النهج الذي أرسته دولة الإمارات منذ قيامها بنشر الخير.

وأعربت الشيخة مهرة عن سعادتها البالغة بأن تكون ضمن الفريق التطوعي لتوزيع وجبات بنك الإمارات للطعام على طلبة المدرسة وعدد من الأسر المحتاجة .. مؤكدة أن هذا النشاط زرع البسمة على وجوه الجميع سواء الطلبة الذين تلقوا الوجبات أو أولئك الذين قاموا بتوزيعها في مشهد يعكس أجمل صور التكافل بين أفراد المجتمع الواحد.

و تم اختيار مدرسة "منار الإيمان الخيرية" بوصفها نموذجاً للعمل الإنساني والخيري المؤسسي إذ توفر المدرسة التي تندرج تحت "مؤسسة منار الإيمان التعليمية" تعليماً مجانياً من الروضة وحتى المرحلة الثانوية للطلاب المحتاجين والأيتام حيث يبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدرسة 3500 طالب يمثلون 36 جنسية.

وإلى جانب الرعاية المدرسية المجانية الشاملة تقدم المدرسة رعاية طبية شاملة لطلبتها إضافة إلى سعيها إلى كفالة الطلبة المتميزين والمتفوقين عند التخرج من خلال إلحاقهم بعدد من جامعات الدولة.. كما تقدم مساعدات مادية وغذائية دورية وموسمية لجميع طلابها مع التركيز على الأيتام إلى جانب تقديم مأوى سكني لبعض أسر الأيتام.

في هذا الخصوص أعرب الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة منار الإيمان الخيرية عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" صاحب مبادرة بنك الإمارات للطعام كأول مشروع إنساني دشن به سموه عام الخير .. مؤكدا أن إطلاق منظومة إنسانية متكاملة كبنك الإمارات للطعام ليس غريباً على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صانع الخير الذي يسعى دوماً إلى تكريس قيمة العطاء بكل أشكاله في مجتمع الإمارات ..وقال إن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تعزز قيم التآزر والتعاضد في المجتمع وترسيخ ثقافة نشر الخير.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان التعليمية الخيرية سعيد البلوشي، إن اختيار مدرسة منار الإيمان الخيرية لتكون أول محطة لنشاط بنك الإمارات للطعام مدعاة للفخر .. مشيراً إلى أن ما يقوم به بنك الإمارات للطعام يترجم أهداف المدرسة بالمساهمة في توفير حياة كريمة للطلاب وأسرهم.

وأثنى على المنهجية التي أظهرها البنك لجهة التنسيق مع الجهات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة والسرعة الكبيرة في البدء بتنفيذ مستهدفاته.

وأكد البلوشي أن حرص عدد كبير من أبناء المجتمع الإماراتي على الانضمام إلى فرق البنك التطوعية إنما يسهم في تفعيل النشاط التطوعي في الدولة كأحد محاور عام الخير الرئيسية ..لافتاً إلى أن من شأن مشاركة الطلبة في هذا النشاط التطوعي أن ترسخ لديهم قيم العطاء والتكافل والتعاطف مع الآخرين باعتبار هذه القيم تدخل في صلب هويتنا العربية والإسلامية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، قد أطلق "بنك الإمارات للطعام" في الذكرى الحادية عشرة ليوم جلوسه كأكبر منظومة إنسانية من نوعها في الدولة تهدف إلى إطعام الطعام من خلال توزيع فائض الطعام من المؤسسات الفندقية والمطاعم وقطاع الضيافة وصناعة الأغذية والمزارع على المحتاجين وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها.

وخلال أقل من أسبوعين من تدشينه نجح بنك الإمارات للطعام في أن يصنع شراكات مع 85 منشأة فندقية وأكثر من 100 محل سوبرماركت في الدولة.

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