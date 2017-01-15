الإمارات اليوم

"بلدية دبي" ترد على شائعة "النوتيلا"

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أكدت إدارة سلامة الغذاء بـ"بلدية" دبي عدم احتواء شوكولاتة "النوتيلا" على مواد مسرطنة بسبب زيت النخيل، وأن المنتج آمن وفق قواعد الإنتاج والتصنيع السليمين.

وقالت البلدية على حسابها في انستغرام:

رداً على الخبر المنتشر فيما يخص زيت النخيل في شوكولاتة النوتيلا، فإن بلدية دبي متمثلة في إدارة سلامة الغذاء تقوم بوضع برامج روتينية مختصة بتقييم خطورة المنتجات الغذائية من ناحية استهلاكها ولم يثبت احتواء المنتج على مواد مسرطنة وعليه فالخبر المنشور غير صحيح.
وبناءً على الإخطارات الدولية والاقليمية المعتمده لدينا لم تصدر أي قرارات بشأن زيت النخيل أو أي من مكونات هذا المنتج. وهو منتج آمن وسليم حسب قواعد الإنتاج والتصنيع السليمين.

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