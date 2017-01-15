أمل القبيسي ومنصور بن زايد يقدمان واجب العزاء في شهيد الوطن محمد البستكي

قدمت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانسة محمد علي زينل البستكي الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

كما قدم العزاء إلى جانب القبيسي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال زيارتهما صباح اليوم مجلس عزاء الشهيد محمد علي زينل البستكي في مدينة خليفة بأبوظبي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي والقائد العام لشرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي ومدير مكتب وزير شؤون الرئاسة علي سالم الكعبي والنائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي وعضو المجلس الوطني الاتحادي عزه سليمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي جاسم النقبي.

وأعرب الجميع عن صادق عزائهم ومواساتهم لأهل وذوي وأقارب الشهيد .. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.