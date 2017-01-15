أحوال الطقس في الدولة لليومين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صحو، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية .



أما الرياح فستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 28 كم/ساعة بوجه عام .

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ، حيث تزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، قد يتخللها سقوط بعض الامطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وقد يتشكل الضباب اوالضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في العمق في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.