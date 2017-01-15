"إدارة الدعوى" بالعين تنجز 700 دعوى صلح وتسوية ودية

أكد مكتب إدارة الدعوى في العين التابع لدائرة القضاء بأبوظبي، أن سياسة محاولة الصلح والتسوية الودية في الدعاوى المقدمة ساهمت بتسوية 700 دعوى بنسبة بلغت 17% من إجمالي الدعاوى المقيدة البالغ عددها 3543 دعوى، وذلك خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية سبتمبر العام الماضي.

وأفاد مصدر في مكتب إدارة الدعوى أن المكتب يسعى إلى تخفيف العبء بالنواحي الإدارية القانونية، بهدف تقليص إجراءات التقاضي واختصار وقت المراجعين وتسريع الفصل في القضايا، حيث ساهمت تلك الاجراءات المتبعة من قبل المكتب بشكل مباشر إلى تحقيق نسبة انجاز بلغت أكثر من 94 % من إجمالي الدعاوى المقيدة، موضحا أن الإجراءات تتمثل في الإعلانات القضائية، عن طريق التواصل مع الخصوم عبر وسائل الاتصال المختلفة، وكذلك تحديد المواعيد سواء بالتواصل هاتفيا أو عبر البريد الإلكتروني، وحث الأطراف على الحضور أمام مكاتب تحضير الدعوى لإبداء دفوعهم في الدعاوى المقدمة وتقديم المذكرات الدفاعية والردود، وإعداد الملف بشكل كامل وعرضه على الدائرة المختصة للفصل في موضوع الدعوى.

وينتهج مكتب إدارة الدعوى سياسة محاولة الصلح والتسوية الودية في الدعاوى المقدمة، وفق آلية تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في شأن إنشاء ونظام عمل مكتب إدارة الدعوى بمحاكم دائرة القضاء، والتي حث فيها على حصر جميع نقاط الاتفاق والاختلاف والعمل على تسوية النزاع بين الخصوم وعرضه فور اتمامه على الدائرة المختصة.

وأفاد المكتب أن الإجراءات المتبعة ساهمت في تقليص عدد جلسات المحاكمة، حيث أصبحت جلستين أو ثلاث جلسات أمام مكتب إدارة الدعوى، بحيث تعرض القضية على المحكمة جاهزة للفصل فيها، فيما كانت سابقا تستدعى ما بين أربعة إلى خمسة جلسات للمخاطبات والإعلانات والإنذارات العدلية وحضور الأطراف وتبادل المذكرات، مضيفا أن المكتب استحدث آلية يستطيع من خلالها المراجع التعرف على دور المكتب وأهدافه وآلية عمله، عبر شاشة عرض تقدم جميع المعلومات التفصيلية بثلاث لغات تشمل العربية والإنجليزية والاوردو.

وأشار إلى أن مهام مكتب إدارة الدعوى تتلخص في قيد الدعوى وتحضيرها وإدارتها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، على أن يشمل ذلك تقدير واستيفاء الرسوم المقررة وفق القانون، وقيد الدعاوى والطعون في السجل الخاص بذلك الكترونيا أو يدويا أو كليهما بحسب الأحوال.

كما تشمل المهام تحرير الإعلان حسب الأصول وتسليمه إلى الجهة المنوط بها تنفيذه مع إرفاقه بصورة من صحيفة الدعوى وأي أوراق أو مستندات مقدمة، وذلك في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، وتكليف المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها المستندات كافة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام، إضافة إلى دعوة الخصوم واستكمال البيانات والمستندات وتقارير الخبرة والمذكرات وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني محدد، وذلك من دون إخلال بالمواعيد المنصوص عليها قانونا.