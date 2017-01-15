"بلدية الشارقة" تستقبل 22 ألف و500 شكوى العام الماضي عبر الخط الساخن

استقبل الخط الساخن في بلدية الشارقة خلال العام الماضي نحو 76 ألف مكالمة من بينها 22 ألف و500 شكوى، فيما كانت المتبقية بمثابة استفسارات عامة، وفق مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالبلدية علي عبيد.

وقال عبيد، في تصريح للصحافيين، إن "خدمة الخط الساخن بالبلدية مستمرة على مدار اليوم، وحتى أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية بالدولة، حرصاً من البلدية على سرعة الاستجابة لشكاوى الجمهور والتعامل معها".

وأوضح أن هناك العديد من الخدمات البلدية التي يتم طلبها من خلال الخط الساخن متاحة للجمهور إلكترونياً من خلال موقع البلدية الإلكتروني، وذلك تيسيراً وتسهيلاً لجمهور المتعاملين، وأهم هذه الخدمات ما تقدمه إدارة النقليات مثل طلب ردم أو تسوية أرض، طلب إزالة تربة، طلب ردم لتدعيم السور، طلب إنشاء طريق ترابي جديد أو صيانة القديم، وطلب تربة زراعية.

ووفق عبيد، توفر إدارة الخدمات البيئية 18 خدمة من الممكن طلبها إلكترونياً بدلاً عن الخط الساخن، مثل طلب خدمة شفط مياه الصرف الصحي للبيوت السكنية، طلب اتلاف مخلفات منزلية عامة أو معدنية مثل الألمونيوم والقصدير، طلب اتلاف مخلفات النباتات الزراعية، وغيرها العديد من الخدمات من الممكن الاطلاع عليها عبر موقع البلدية الرسمي.

ومن الخدمات التي تقدمها البلدية عن طريق الخط الساخن، ازالة أو تقليم الأشجار، مسح الأرض ورش الطريق الرملي بالماء، وازالة المطبات الرملية، وازالة مخلفات البناء، فضلاً عن ردم الحفر، وغيرها الكثير، بحسب عبيد.

كما أن الخط يتعامل مع العديد من الشكاوى والبلاغات ومن أبرزها: انبعاث الروائح من المصانع، ازالة الحيوانات الميتة، طلب حاوية لمنزل جديد، وجود باعة متجولين، إقامة حظائر للحيوانات في المناطق السكنية، وعدم نظافة المطاعم والمحلات الغذائية، كما أكد.

وطالب عبيد الجمهور في حالة وجود شكوى أو استفسار لضرورة الاتصال برقم الخط الساخن لبلدية الشارقة 993 من داخل المدينة، بينما الاتصال على الرقم 065162569 من أي مكان في الدولة، والاتصال على رقم مركز الشارقة للاتصال 80080000 للاستفسار عن أي خدمات أو فعاليات أو معلومات خاصة بالإمارة.