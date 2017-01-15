الإمارات اليوم

"طرق دبي" تدشن التأجير الذكي للمركبات

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دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم خدمة التأجير الذكي للمركبات التي ستتوفر بالقرب من محطات المترو.

وتتيح خدمة التأجير الذكي استخدام المركبة عبر فتحها بكود خاص واستعمالها لمدة 6 ساعات.

وستتوفر 200 مركبة في المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة.

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