"طرق دبي" تدشن التأجير الذكي للمركبات

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم خدمة التأجير الذكي للمركبات التي ستتوفر بالقرب من محطات المترو.
وتتيح خدمة التأجير الذكي استخدام المركبة عبر فتحها بكود خاص واستعمالها لمدة 6 ساعات.
وستتوفر 200 مركبة في المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة.
دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم خدمة التأجير الذكي للمركبات التي ستتوفر بالقرب من محطات المترو.
وتتيح خدمة التأجير الذكي استخدام المركبة عبر فتحها بكود خاص واستعمالها لمدة 6 ساعات.
وستتوفر 200 مركبة في المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة.
|المدينة
|الفجر
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|الظهر
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|العشاء
|دبي
|05:46
|07:06
|12:28
|15:31
|17:53
|19:23
|أبو ظبي
|05:50
|07:10
|12:32
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|17:57
|19:27
|الشارقة
|05:46
|07:06
|12:28
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|05:46
|07:06
|12:28
|15:31
|17:53
|19:23
|رأس الخيمة
|05:42
|07:02
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|15:27
|17:49
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|05:40
|07:00
|12:22
|15:25
|17:47
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|أم القيوين
|05:46
|07:06
|12:28
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|17:53
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