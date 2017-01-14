الإمارات اليوم

" Arton Capital": جواز السفر الإماراتي الأول عربياً

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 أظهر مؤشر جوازات السفر العالمي Arton Capital أن جواز السفر الإماراتي الأول عربياً،  والـ 26 عالمياً

وقال "Arton Capital" إن حامل  جواز السفر الإماراتي يمكنه دخول 122 دولة دون تأشيرة.

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