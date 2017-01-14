" Arton Capital": جواز السفر الإماراتي الأول عربياً

أظهر مؤشر جوازات السفر العالمي Arton Capital أن جواز السفر الإماراتي الأول عربياً، والـ 26 عالمياً

وقال "Arton Capital" إن حامل جواز السفر الإماراتي يمكنه دخول 122 دولة دون تأشيرة.