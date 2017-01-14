وزير العدل يقدم العزاء لشهداء الواجب والإنسانية

قدم وزير العدل سلطان سعيد البادي واجب العزاء في شهداء الواجب والانسانية الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الانساني في افغانستان، وذلك في مجلس عزاء الشهيد محمد على زينل البستكي في أبوظبي، والذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان، كما شارك في تقديم العزاء سعادة محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

وعبر وزير العدل عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء ، مثمنا سموه التضحيات الغالية لشهدائنا الابرار، سائلا الله العلي القدير أن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والابرار وأن يتغمَّدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد البادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل وفية لمبادئها الثابتة في نشر الخير ودعائم الإنسانية ومد يد العون والمساعدة لأشقائها ، وهو ما يمثل نموذجا عالميا لن تؤثر فيه مثل هذه الاعمال الإجرامية وفصائل الإرهاب العمياء عن مواصلة دورها الإنساني، ولن تزعزع من عزيمة وجهود أبناء الإمارات الأوفياء في ريادة أعمال الخير والعطاء ومواصلة جهودهم الإنسانية بكل شجاعة وتضحية.