بالفيديو.. تشييع جنازة الشهيد أحمد الطنيجي برأس الخيمة

شيع أهالي إمارة رأس الخيمة مساء أمس جنازة الشهيد أحمد عبد الرحمن الطنيجي، الذي استشهد في حادثة التفجير الإرهابي الذي استهدف وفد الدولة المكلف بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، حيث تمت الصلاة على الشهيد بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد في إمارة رأس الخيمة بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة عضو المجلس الأعلى للاتحاد.

وخيم حزن الشديد على سكان إمارة رأس الخيمة وعلى أهالي مدينة الرمس مسقط رأس الشهيد.

وقال شقيق الشهيد، محمد الطنيجي إن استشهاد شقيقه أحمد في التفجير الإرهابي الذي استهدف وفد الدولة عمل إرهابي استهدف أبناء الخير الذين ذهبوا من بدل الخير لتنفيذ مشاريع الخير في دولة أفغانستان ومساعدة المحتاجين.

وأوضح أن انضمام أحمد لقافلة شهداء الوطن وسام صدر الأسرة إذ أن استشهادهم جاء في عام الخير، وهم يفعلون الخير في سبيل الله والوطن.

وأضاف أن الشهيد يبلغ من العمر 44 سنة، وله ولد يدعى عبد الرحمن يبلغ من العمر 17 سنة، وبنت تدعى أميرة وتبلغ من العمر 18 سنة، وتابع أن الشهيد ولد في سكان مدينة الرمس شمال إمارة رأس الخيمة، وكان يتميز بأخلاقه الحميدة وحبه الشديد للعمل الخيري.

ومن جهته أشار فيصل الطنيجي صديق الشهيد أحمد، إلى أن الشهيد يعمل خبير زراعي حيث عمل في وزارة الزراعة الثروة الحيوانية سابقا، ومديرا لقطاع السلامة الغذائية في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية كما ساهم في نقل خبراته في المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة لمساعدة الآخرين.

وأوضح أنه رافق الشهيد منذ دراستهما في الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية والجامعية، وتابع أن الشهيد كان صاحب ابتسامة جميلة وكان يتميز بأخلاقه الحميد’

وأضاف أن الشهيد كان ناجحا في حياته العملية والاجتماعية، وشديد الحب والانتماء لوطنه ولقيادته الرشيدة، وكان يحب العمل الخيري في كل مكان سواء داخل الدولة وخارجها.