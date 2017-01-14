بالصور.. سالم القاسمي وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد أحمد المزروعي

أدى الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم مساء اليوم في مسجد شعبية الحصين بمنطقة وادي الحلو صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن والإنسانية " أحمد راشد سالم علي المزروعي " الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأدى الصلاة إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم .. ذوو الشهيد وأقاربه وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشيع الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي وجموع المصلين جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الحصين بوادي الحلو.

وقدم رئيس مكتب سمو الحاكم التعازي لذوي الشهيد .. معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد .. داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وأن يصبر ذويه.