الإمارات اليوم

العين تشيع شهيد الوطن والإنسانية عبدالله عبيد الكعبي

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شيعت مدينة العين مساء اليوم شهيد الوطن والإنسانية عبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

و أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشهيد عبدالعزيز سرحان الكعبي بمنطقة الفوعة بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين من سكان مدينة العين.

و بعد أداء صلاة الجنازة .. ووري جثمان الشهيد الثرى بمقبرة الفوعة ..

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء.

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