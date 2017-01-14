أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا أحيانا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة فوق البحر صباحا، وتميل درجات الحرارة نحو الأرتفاع الطفيف، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر ويحتمل تشكل الضباب او الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 15 / 25 كم/ساعة على اليابسة & شمالية غربية / 25 - 30/38 كم/ساعة في البداية تصبح جنوبية شرقية 10 - 20 كم/ ساعة مع المساء والليل فوق البحر.

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين صحوا بوجه عام ومغبر أحيانا، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط من بعد ظهر الثلاثاء على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف الى متوسط الموج يضطرب بعد ظهر الثلاثاء في الخليج العربي وخفيف الى متوسط في بحر عمان.