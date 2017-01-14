بالفيديو.. محمد بن زايد يزور مصابي تفجير قندهار الإرهابي في مستشفى المفرق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لن تحيد عن طريقها ومنهجها الراسخ في خدمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم في مستشفى المفرق بابوظبي مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع بمقر والي قندهار في أفغانستان وأدى الى استشهاد عدد من أبناء الامارات وإصابة البعض الاخر اثناء اشرافهم على تنفيذ مجموعة من المهمات الإنسانية والخيرية والتنموية التي دأبت دولة الامارات العربية المتحدة على تقديمها الى الشعب الافغاني الصديق.

وقال سموه ان مبادئ نشر الخير ومد يد العون والمساعدة هي ركن ثابت من اركان الدولة منذ تأسيسها وحتى الان ولن تؤثر اعمال إجرامية حاقدة تنتهج من الغدر والخيانة أسلوب حياتها من النيل من عزيمة أبناء الوطن في مواصلة مسيرة الخير والعطاء ونشر الامن والسلام والذين اثبتوا وقت الشدائد صمودهم وقوتهم واصرارهم على مواجهة التحديات بكل شجاعة وبسالة..

معربا سموه عن مشاعر الفخر والاعتزاز بعطاء وتضحيات أبناء الامارات وبما حققوه لوطنهم من عزة ورفعة ومجد.

شاهد الفيديو:

فيديو .. محمد بن زايد يزور مصابي التفجير الإرهابي بقندهار #علوم_الدار pic.twitter.com/jeR4VFuF1N — علوم الدار (@oloumaldar) January 14, 2017

واطمان سموه خلال الزيارة التي قام بها الى كل من سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية جمعة محمد عبدالله الكعبي والدبلوماسي مبارك الساعدي والمترجم الافغاني اجمل أسد الله على احوالهم وصحتهم وتبادل الحديث معهم ومع ذويهم ومع الأطباء المشرفين على علاجهم واستمع لشرح عن طبيعة الاصابات وخطط العلاج.

رافق سموه خلال الزيارة رئيس هيئة الصحة بابوظبي الدكتور مغير خميس الخييلي ووكيل ديوان ولي عهد ابوظبي محمد مبارك المزروعي و مدير عام الهيئة الدكتورة مها تيسير بركات.