رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية من ملك المغرب

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات، الذين قضوا في عمل إرهابي بولاية قندهار بأفغانستان، أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية.

وأكد جلالته في برقيته استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الغادر، معرباً عن تضامنه المطلق مع الإمارات، وانخراطه الكامل في كل الجهود التي تهدف إلى اجتثاث جذور الإرهاب المقيت، وتجفيف منابعه.

وجاء في البرقية «على إثر الاعتداء الإرهابي الآثم، الذي استهدف مقر إقامة محافظ قندهار في أفغانستان، وراح ضحيته عدد من أبناء الإمارات الأبرار، أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية النبيلة، في دعم مسيرة التنمية بجمهورية أفغانستان الإسلامية، أتقدم لسموكم ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، داعياً الله عز وجل، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلىللقوات المسلحة، برقية تعزية مماثلة من عاهل المملكة المغربية الشقيقة.