الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات لذوي الإعاقة بوادي حضرموت

قدمت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي مساعدات انسانية لـ240 من ذوي الاعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفيين في وادي حضرموت والصحراء استمرارا للدعم الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة للشعب اليمني الشقيق من خلال عمليات الاغاثة والمساعدات الصحية والغذائية ومشاريع اعادة بناء البنية التحتية وتجهيزها .

واحتوت المساعدات الانسانية المقدمة على أدوية وبطانيات ومواد غذائية تخفف من حجم المعاناة الملقاة على عاتق هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وقال ممثل الهلال الاحمر الاماراتي بحضرموت عبدالله المسافري أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسة حملات للمساعدات الانسانية لأبناء حضرموت لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين.. لافتا الى ان هذا المشروع جاء خصيصا لمساعدة ذوي الاحتجاجات الخاصة تعبيرا عن حرص واهتمام قيادة دولة الامارات العربية المتحدة لهذ الشريحة في حضرموت.

من جانبه ثمن رئيس مجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة في وادي حضرموت جهود ودعم دولة الامارات الدائم والمميز على كافة الاصعدة للشعب اليمني مؤكدا ان هذه المبادرة الاماراتية هي الاولى من بين كل الدول بتقديم المساعدات لهذه الفئة تجسيدا لمواقف حكومة وشعب الامارات الثابتة التي تؤكد دائما الحرص على مساندة كافة فئات وشرائح المجتمع في حضرموت المحتاجة للتخفيف عنهم حدة المعاناة.

واعرب المستفدون من المساعدات من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الاطفال عن شاكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الانسانية وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الاحمر الاماراتي بحضرموت.

يذكر أن قوافل المساعدات الاماراتية عبر هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ما تزال تتدفق على خمس مراحل في حضرموت فيما تتميز قائمة المساعدات التي تقدمها الامارات بالتنوع لتلبية كافة الاحتياجات العاجلة والاساسية حيث تضم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس والأدوية.