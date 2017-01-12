رئيس الدولة يعود إلى أرض الوطن

عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ بحفظ الله ورعايته ــ الى أرض الوطن اليوم بعد زيارة خاصة إلى خارج الدولة استغرقت عدة أيام.