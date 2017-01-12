الإمارات اليوم

رئيس الدولة يعود إلى أرض الوطن

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عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ بحفظ الله ورعايته ــ الى أرض الوطن اليوم بعد زيارة خاصة إلى خارج الدولة استغرقت عدة أيام.

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