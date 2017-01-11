"العتيبة": نتائج التحقيقات في حادث مقتل "العامري" بعد 5 أشهر

قال الحساب الرسمي لمركز الأخبار "علوم الدار"، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن سفير الامارات في أميركا يوسف مانع العتيبة أكد أن التحقيقات مستمرة في حادثة مقتل الطالب سيف العامري ويوجد تواصل بين شرطة أبوظبي وشرطة اوهايو والنتائج بعد 5 أشهر.

وكان الطالب الإماراتي سيف العامري توفي في ولاية أوهايو الأميركية إثر طلق ناري بالرأس، عندما أطلق عليه شرطي "ضابط" النار في غابة بالقرب من مخرج الطريق السريع رقم 480 في مدينة "هدسون"، فيما ذكرت الشرطة الأميركية أنه "تم وضع الضابط في إجازة إدارية مدفوعة الأجر أثناء التحقيق".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أكدت حينها عبر وكيل الوزارة، محمد مير الرئيسي، أنه "بالتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن، تتابع سير التحقيق في ملابسات الحادث المؤلم، الذي أدى إلى وفاة أحد مبتعثي الدولة في ولاية أوهايو الأميركية".

وكان الطالب القتيل، سيف ناصر مبارك العامري 26 عاما من سكان منطقة الشوامخ في العاصمة أبوظبي، يستكمل دراسات عليا في القانون في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" في ولاية أوهايو، وكان يعيش في مقاطعة كليفلاند غير البعيدة، حسب مكتب الطب الشرعي هناك.

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السفارة الأميركية في أبوظبي لـ"الإمارات اليوم": التحقيق جارٍ في وفاة الطالب الإماراتي في أوهايو