الفائزون بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

- بدء حفل جائزة محمد بن راشد للاداء الحكومي المتميز بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن في قندهار.

- الداخلية والاقتصاد وهيئة الطيران المدني تفوز بجوائز افضل الجهات والهيئات الاتحادية الرائدة.

- الداخلية والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف تفوزان بجائزة افضل خدمة 7نجوم.

- محمد بن راشد يسلم سيف بن زايد احدى الجوائز التي فازت بها وزارة الداخلية.

محمد بن راشد يسلم سيف بن زايد احدى الجوائز التي فازت بها وزارة الداخلية pic.twitter.com/eZ2lB13ZUh — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 11 January 2017

- هيئة تنظيم الاتصالات تفوز بجائزة الجهة الاتحادية في مجال الممكنات.

- الخارجية تفوز بجائزة الجهة الاتحادية الأفضل في تحقيق للأجندة الوطنية.