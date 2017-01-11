الإمارات اليوم

الفائزون بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

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- بدء حفل جائزة محمد بن راشد للاداء الحكومي المتميز بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن في قندهار.

- الداخلية والاقتصاد وهيئة الطيران المدني تفوز بجوائز افضل الجهات والهيئات الاتحادية الرائدة.

- الداخلية والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف تفوزان بجائزة افضل خدمة 7نجوم.

- محمد بن راشد يسلم سيف بن زايد احدى الجوائز التي فازت بها وزارة الداخلية.

- هيئة تنظيم الاتصالات تفوز بجائزة الجهة الاتحادية في مجال الممكنات.

- الخارجية تفوز بجائزة الجهة الاتحادية الأفضل في تحقيق للأجندة الوطنية.

 

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