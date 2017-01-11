محمد بن زايد: لن تثنينا الأعمال الإرهابية في السير بطريق الخير والحق والعطاء

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "فقدنا اليوم أبطالا كانوا يؤدون دورهم الإنساني والخيري هم فخر الوطن وعزته، نسأل الله العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته".

وأضاف سموه على حسابه الرسمي في "تويتر": "لن ترهبنا أعمالهم الإجرامية في الحفاظ على مبادئنا الإنسانية والخيرية ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظلام، لن تثنينا في السير بطريق الخير والحق والعطاء.