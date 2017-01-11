طقس الدولة المتوقع خلال الأيام المقبلة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض مناطق الدولة .

وتوقع المركز في بيان له أن يسود البلاد اليوم طقس رطب مع فرصة لتشكل ضباب على المناطق الداخلية الغربية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان .

أما يوم غد "الخميس" .. فهناك فرصة لتشكل الضباب على مناطق متفرقة مع انخفاض في الحرارة وستكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة على البحر الذي سيكون مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب ليلا في بحر عمان .

وتوقع المركز أن يشهد بعد غد "الجمعة" تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الجنوبية .. وستكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهارا والبحر شديد الإضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان .

ويستمر تأثير الرياح الشمالية الغربية على الدولة حتى يوم "السبت" وسيكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان وتخف الرياح الشمالية الغربية ويصبح البحر متوسط الموج مساء "الأحد" المقبل .