تمديد المشاركة في «الإمارات للشباب» حتى 20 الجاري

أعلنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن تمديد فترة تسلم المشاركات في الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للشباب»، حتى نهاية يوم الجمعة 20 يناير الجاري، بعد أن كانت قد حددت يوم 10 يناير موعداً نهائياً لتسلم طلبات الترشح لمختلف مجالات الجائزة.

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للجائزة، فاطمة الرستماني، أن «التمديد جاء نظراً للإقبال المتزايد من قِبل الشباب على التقدم بالمشاركة في الجائزة، التي تتيح لهم إطلاق العنان لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية في المجالات المختلفة، حيث تطمح (جائزة الإمارات للشباب) في استقطاب الشباب المتميزين، وتجديد روح الإبداع والابتكار لديهم، بما يحقق الإسهام الفاعل في نهضة الوطن ورفعته على جميع المستويات».

ودعت شباب الإمارات من الجنسين الذكور والإناث، ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح للجائزة المقتصرة على الفئة العمرية بين 12- 35 سنة، وتكون لديهم إنجازات ملموسة على أرض الواقع محلية ودولية في السنوات الثلاث الأخيرة، لاغتنام الفرصة والوقت للمشاركة في الجائزة.

وأشارت إلى أن «لجنة الفرز التي تختص بفرز جميع المشاركات حتى تتأكد من سلامة الشروط، تعقد اجتماعاتها بصورة أسبوعية، وذلك للاطلاع ومناقشة الأعمال التي تم استلامها، والتأكد من مطابقة المشاركات المقدمة لشروط ومعايير الترشح».

وتشمل مجالات الجائزة في دورتها الثانية المجال العلمي، بأن تكون للمرشح إنجازات في الابتكارات العلمية والتكنولوجية

(الطاقة، تكنولوجيا المعلومات)، ومجال الثقافة والفنون بأن تكون للمرشح إنجازات وإصدارات في المجال الأدبي والكتابة

(قصص قصيرة، رواية، ديوان شعر)، وفي المجال الإعلامي أن يكون المرشح عضواً فاعلاً في قنوات التواصل الاجتماعي، وله دور فاعل في المجتمع، وفي مجال مشروعات التنمية أن يكون للمرشح مشروعات مجتمعية هادفة تقدم قيمة اجتماعية أو مالية للمجتمع.