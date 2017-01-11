سيف بن زايد يطلق استراتيجية «فرق إنقاذ» دول الخليج والأردن

أطلق الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الخطة الاستراتيجية لفرق البحث والإنقاذ لدول الخليج العربي والأردن، في حفل أقيم أمس، بفندق «سانت ريجس» كورنيش أبوظبي.

تفعيل المبادرات قال قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، الرائد هاشم محمد عبيدات، إن «فرق البحث والإنقاذ تتطلع - بعد إطلاق الخطة الاستراتيجية - إلى تفعيل المبادرات المطروحة، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وزيادة أعضاء المجموعة من الدول العربية التي تحصل على التصنيف، لتكون هذه المجموعة أساس التعاون العربي في مجال البحث والإنقاذ».

وقلّد سموّه، أعضاء لجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ بالخليج العربي والأردن، ميدالية خدمة المجتمع، تقديراً لأدوارهم البطولية والإنسانية المتميزة، كما كرّم سموّه كبار الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وأكد رئيس لجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ بدول الخليج العربي والأردن، المقدم محمد عبدالجليل الأنصاري، أهمية خطة التطوير الاستراتيجية، التي تبنتها دول المنطقة في هذا الكيان الإنساني الراقي والحضاري في أهدافه وتوجهاته، الممثل في فرق البحث والانقاذ لدول الخليج والأردن، داعياً الفرق إلى العمل وفق منهجية روح الفريق الواحد نحو تحقيق الغايات والآمال على أرض الواقع، بما يتفق مع المنظومة الدولية، وتعزيز الأنشطة والبرامج التدريبية العملية، التي تتفق مع متطلبات الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ، وخطة الاستجابة الإقليمية والدولية.

وكشف الأنصاري عن إنشاء مكتب تنفيذي لمتابعة الخطة الاستراتيجية يعدّ الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، كما سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات تضمن إنشاء وتطوير فرق البحث والإنقاذ ميدانياً وعملياً وإدارياً وبشرياً.

وأكد أن «الخطة الاستراتيجية التي تم اطلاقها، تمثل المسار الصحيح لبناء القدرات في الاستجابة لمواجهة الكوارث الطبيعية حول العالم وفق أرقى المعايير الدولية، وبما يتوافق مع الاتفاقات والالتزامات الدولية».

أكد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية المشرف العام على فريق البحث والإنقاذ السعودي، العميد الدكتور حمود سليمان الفرج، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ لدول الخليج العربي والأردن، في إيجاد منظومة واحدة ومتكاملة بين الدول الأعضاء، للقيام بالدعم والإسناد في مواجهة حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك والتدريب المتخصص، ودعم الفرق بالآليات والتجهيزات، ودعم الدول التي هي في طور الاستعداد للتصنيف الدولي، إلى جانب العمل على ضم دول عربية تعزز من توحيد الجهود وتبادل الخبرات المشتركة. وقال القائم بأعمال رئيس مجموعة الدفاع المدني في مملكة البحرين، العقيد محمد أحمد الغدير، إن «وزارة الداخلية البحرينية بدأت العمل على إنشاء فريق بحث وإنقاذ في إطار منظومة التنسيق والتعاون المشترك بين دول المنطقة»، مؤكداً أن «الفريق سيعمل على الاستفادة من الخطة الاستراتيجية لفرق البحث والإنقاذ لدول الخليج العربي والأردن، وتنفيذ المبادرات المشتركة التي ستعزز من جهوده للحصول على التصنيف الدولي».

وأفاد ضابط ارتباط فريق البحث والإنقاذ بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت، الرائد إيمن محمد المفرح، بأن «فريق البحث والإنقاذ الكويتي سيركز في المرحلة المقبلة على تعزيز الإمكانات التطويرية لتجهيزه ميدانياً، عن طريق التدريبات التي تم اعتمادها عن طريق لجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ لدول الخليج العربي والأردن، وتوفير المعدات والآليات، وتطبيق الخطط التي تنبثق من المنظمات الدولية في حالات مواجهة الكوارث». وأكد قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية، الرائد عبدالله عيد المهندي، أهمية إطلاق الاستراتيجية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء بمجالات البحث والانقاذ، مشيراً إلى أن «الدول الأعضاء تعمل على تجهيز وتنفيذ المبادرات المشتركة، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة، أو التعامل مع الكوارث بحرفية عالية.