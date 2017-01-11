طرق ومواقف في أبوظبي بـ 240 مليون درهم

أنجزت دائرة الشؤون البلدية في بلدية أبوظبي مشروعين في أحواض جزيرة أبوظبي (شرق وغرب)، شملت ربط طرق ومواقف، وتعزيز مكونات البنية التحتية، وبلغت كلفتها الإجمالية أكثر من 240 مليون درهم.

وتضمنت الأعمال إنشاء طرق متفرقة وطرق خدمية ومواقف، وإنشاء منازل للقوارب، ومداخل للقطع السكنية، وإزالة خدمات موجودة واستبدالها، وتحسين وتعديل الطرق القائمة والتقاطعات.

واشتمل المشروعان على تنفيذ أعمال بنية تحتية (استكمال، نقل، رفع كفاءة) ضمن أحواض شرق وغرب أبوظبي، تقدر كلفتها بأكثر من 67 مليون درهم، إضافة إلى تنفيذ مواقف في أبوظبي بإجمالي 4921 موقفاً، وبكلفة تقديرية تزيد على 12 مليون درهم في أحواض شرق وغرب أبوظبي. كما نفذت البلدية مداخل البيوت والقسائم بعدد 152 مدخلاً بكلفة تقديرية تزيد على أربعة ملايين درهم.

وأنجزت البلدية أعمال تطوير وتحسين السلامة المرورية في أبوظبي بكلفة تجاوزت 18 مليون درهم، وتنفيذ أعمال مرافق ترفيهية بكلفة تجاوزت 14 مليوناً و716 ألف درهم، إضافة إلى ما تم إنجازه من تحسين وتطوير تقاطعات في جزيرة أبوظبي، تقدر بـ32 مليون درهم، وتنفيذ طريق الميناء بـ40 مليون درهم.

وشملت إزالة وتركيب وتحويل اللوحات الإرشادية والتعريفية، وتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية في المدينة.

وبلغت كلفة المشروع الأول، ضمن العقد رقم (1) لجزيرة أبوظبي غرب، أكثر من 116 مليون درهم، فيما بلغت كلفة المشروع الثاني لجزيرة أبوظبي شرق أكثر من 124 مليون درهم.