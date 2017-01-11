5 أجهزة رادار «مكاني» إضافية في الفجيرة

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في إمارة الفجيرة، العقيد الدكتور علي راشد بن عواش، بأن الإدارة زادت عدد أجهزة الرادار المخصصة لرصد مخالفي مواقف ذوي الإعاقة، في نهاية العام الماضي، ليصل إلى سبعة أجهزة موزعة على مناطق مختلفة من الإمارة.

مخالفة ذوي الإعاقة أكد مدير إدارة المرور والدوريات في إمارة الفجيرة، العقيد الدكتور علي راشد بن عواش، أن جهاز «مكاني» يحتسب أحياناً مخالفات لذوي الإعاقة عند ركن مركباتهم في المواقف المخصصة لها. وشرح أن هذه المخالفة تطال، في الغالب، الأشخاص الذين لم تدرج أرقام مركباتهم في جهاز الكمبيوتر الذكي. أو بسبب إدراج أرقام مركبات ذوي الإعاقة الموجودين في الإمارة فقط، لافتاً إلى شطب المخالفة وعدم احتسابها. وقال إن هناك توجهاً مستقبلياً لإدراج المركبات التي تضع لوحات خاصة بإمارات أخرى في نظام الكمبيوتر الخاص بالإمارة.

وكانت الإدارة قد وضعت جهازين في مركز سيتي سنتر الفجيرة، في بداية العام الماضي، ثم أضافت إليهما خمسة أجهزة موزعة على الأماكن الآتية: الأول في إدارة المرور والدوريات، والثاني في مركز اللولو، والثالث في مركز اللولو بمنطقة دبا الفجيرة، والرابع والخامس في مركز الشنشري التجاري.

من جانب آخر، بلغ مجموع مخالفات انتهاك مواقف ذوي الإعاقة في الفجيرة، التي سجلها جهاز «مكاني»، العام الماضي، 5000 مخالفة.

وأكد بن عواش أن جهاز «مكاني»، المخصص لرصد حالات التعدي على مواقف ذوي الإعاقة، أسهم في خفض عددها، من دون أن يشير إلى عدد المخالفات المسجلة في العام قبل الماضي، شارحاً أن «مكاني» يستشعر وجود المركبات في مواقف ذوي الإعاقة، فيلتقط صورة لها، ويجري مطابقة بين بيانات اللوحة وجهاز الكمبيوتر المركزي، قبل أن يصدر تنبيهاً لمدة 30 ثانية لتنبيه السائق إلى أن الموقف مخصص لذوي الإعاقة.

وتابع: «في حال عدم خروج المركبة من الموقف خلال فترة التنبيه، يلتقط الجهاز صورة لها، وتحرر مخالفة للسائق. ويتألف ملف المخالفة من بيانات لوحة الأرقام، وموقع الجهاز، والوقت والتاريخ، إضافة إلى التقاط مقطع فيديو وصورة للمركبة، قبل إرسال البيانات، بلوحة الأرقام والموقع، إلى إدارة المرور والدوريات».

وذكر أن مواقف ذوي الإعاقة مميزة بلوحات ودهان أزرق، مع العلامة التي تدل عليها على أرضية الموقف، إضافة إلى وجود لوحات إرشادية تدل على أن الموقف مخصص لذوي الإعاقة، داعياً ذوي المصرح لهم باستخدامها من قائدي المركبات، إلى عدم الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة بشكل مستمر في حال لم يوجد ذوو إعاقة في المركبة، محذراً من إساءة استخدام هذه التصاريح أو إعطائها لأشخاص آخرين، أو استغلالها لإيقاف المركبات لفترات طويلة، ما يؤدي إلى انشغال المواقف المخصصة للمعاقين، والتسبب في المعاناة لهم، إذ يجبرهم على البحث عن مواقف شاغرة يمكن أن تكون بعيدة عن الأماكن التي يقصدون الذهاب إليها.

يذكر أن جهاز «مكاني» اخترعه ملازمون يعملون في إدارة شرطة الفجيرة، هم أحمد علي الحنطوبي، وخالد راشد الشامسي، وأحمد عبدالله اليماحي. وهو يهدف إلى حفظ وتأمين مواقف ذوي الإعاقة من تغوّل الآخرين، إذ يلعب الجهاز دوراً فعالاً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، لجهة تعزيز ثقة الجمهور في فعالية الخدمات المقدمة، وضبط أمن الطرق وتحقيق السلامة المرورية.

وتفيد إحصاءات بأن الجهاز ترك أثراً إيجابياً على سلوك قائدي المركبات، وأسهم في تعزيز القوانين وتقليل حالات عدم التعدي على مواقف ذوي الإعاقة.

ويشار إلى أن المخالفة تقضي، طبقاً للقانون، بإلزام المخالف بدفع مبلغ 1000 درهم وتسجيل أربع نقاط سوداء.