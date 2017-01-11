«طرق دبي» تنظم حملات لمراقبة أداء مراكز تعليم القيادة في الشوارع السريعة

نظمت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، حملات تفتيشية على الشوارع السريعة، ومراكز ومعاهد تعليم قيادة المركبات، بهدف متابعة مدى التزام معاهد ومراكز تعليم قيادة المركبات بالتدريب على الشوارع الرئيسة، والتأكد من اجتياز المتدربين الفحص التجريبي للوصول إلى التدريب على الشوارع السريعة.

وأكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش في المؤسسة، محمد نبهان، تنفيذ أربع حملات تفتيشية العام الماضي، بمعدل حملة ربع سنوية أسفرت عن 1645 مخالفة.

كما أكد تخصيص فريق من الإدارة لتنفيذ حملات تفتيشية واسعة النطاق على مختلف الشوارع السريعة، للتحقق من التزام المدربين بمناهج التدريب المعتمدة، ومواعيد حصص التدريب، مع مراقبة توثيق المعلومات في سجلات الحصص التدريبية، وتوعية المعاهد ومراكز التدريب بالسياسات والتشريعات التي تقرّها الهيئة، وكيفية التقيّد بها لتحقيق المصلحة العامة.

وقال نبهان إن «الحملات تُسهم في معرفة الأخطاء خلال فترة التدريب، والعمل على تداركها وتصحيحها، من خلال وضع خطط تحسينية متنوّعة، للخروج بنتائج إيجابية».