«البنية التحتية» تعتزم منع مرور الشاحنات على شارع محمد بن زايد

كشف وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، لـ «الإمارات اليوم»، عن توجه الوزارة لإصدار قرار بمنع مرور الشاحنات على شارع محمد بن زايد، وتحويلها إلى شارع الإمارات (العابر سابقاً) مرحلياً، انطلاقاً من الشهر الجاري، بحسب درجة الربط المتوافرة بين الشارعين في كل إمارة.

ولفت النعيمي إلى أن شارع محمد بن زايد، في المنطقة الواقعة بدبي، لن يكون مشمولاً بتوجه الوزارة، كونها تخضع لمسؤولية واختصاص هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لافتاً إلى أن التطبيق وآليته وتوقيته، تختص بها الهيئة.

وأشار إلى أن «المرحلة الأولى من تنفيذ القرار ستشمل شارع محمد بن زايد في أم القيوين، الذي يتوافر فيه رابط جيد بين الشارع وطريق الإمارات، فيما ستجتمع الوزارة، غداً، مع وزارة الداخلية، خلال زيارة المسرعات الحكومية، للوقوف على الأمر». وأكد النعيمي أن «خفض معدل الحوادث المرورية التي تمثل الشاحنات أحد أسبابها، يعد واحداً من أهم العوامل وراء توجه الوزارة لاتخاذ القرار»، موضحاً أن «التوجه الجديد يستهدف عدم السماح لأي شاحنة باستخدام شارع محمد بن زايد في المناطق الخاضعة لسيطرة الوزارة، إلا إذا لم يكن هناك خيار آخر لكونها تنقل احتياجات ضرورية لبعض المشروعات».

وأضاف النعيمي أنه «سيكون على سائقها الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية للسماح بمرور الشاحنة من الشارع»، مستدركاً أن تنفيذ التوجه يستدعي أولاً الانتهاء من إيجاد طرق وشوارع ربط بين شارعي محمد بن زايد والإمارات، إضافة إلى إيجاد حاضنات واستراحات على شارع الإمارات تكفي لخدمة الزيادة التي ستشهدها حركة الشاحنات على هذا الشارع.