271 مليون درهم لشبكة الصرف الصحي في كلباء

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، الكلفة الإجمالية لمشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مدينة كلباء، البالغة 271 مليوناً و120 ألف درهم، ضمن الخطة التنموية الشاملة التي تتبناها الإمارة، والمتضمنة تطوير البنى التحتية، وتوفير أفضل المرافق اللازمة في مختلف المجالات الخدمية والاستهلاكية.

- توظيف 3558 باحثاً وباحثة عن عمل خلال 2016 موزعين على القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة، المهندس علي بن شاهين السويدي، أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين الحياة الصحية والبيئية في مدينة كلباء، والحد من عدد الصهاريج المتنقلة داخل المدينة، وزيادة المسطحات الخضراء، واستخدام المياه المعالجة في أعمال الري.

وتناول المخططات التفصيلية للمشروع، والمراحل التي سيتضمنها، بما يخدم مدينة كلباء، وبالتزامن مع التطور المستمر للمدينة، وتزايد عدد السكان فيها.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الموارد البشرية، حول مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2016، وأشار رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق بن خادم، إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، تم توظيف 3558 باحثاً وباحثة عن عمل خلال 2016، موزعين على القطاعين الحكومي والخاص.

وتناول التقرير نتائج مؤشر التوظيف بناءً على متطلبات التطوير الاجتماعي والتطوير المهني وتوطين وظائف القطاع الخاص، كما تناول المؤشر الوظائف المهنية، ونموها ونسب الإقبال على مختلف الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة لدى سوق العمل، كما أوضح دور الدائرة في تأهيل الباحثين عن العمل، وإكسابهم المهارات اللازمة للدخول في البيئة الوظيفية.

واعتمد المجلس مبادرة مركز الابتكار وحاضنة الأعمال «طموح»، وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سلطان بن هدة السويدي، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتطوير الأفكار في مجال الأعمال التجارية، عن طريق أساليب إبداعية وابتكارية، والتواصل مع الشركات والجهات الحكومية لاحتضان المشروعات الواعدة، والعمل كحاضنة أعمال لتمكين الطلبة من التجربة، وبدء المشروعات بأقل المخاطر الممكنة.

وناقش المجلس مشروع قرار المجلس بشأن تنظيم استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة الشارقة، وبعد عرض مواد مشروع القرار وإبداء السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم، وجه المجلس بالأخذ بالملاحظات وتضمينها لمشروع القرار.