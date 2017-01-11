تطبيق جديد للاستعلام عن أراضٍ في عجمان

دشنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تطبيقاً ذكياً يحمل اسم «مستكشف الأراضي»، سيمنح مستخدمه فرصة الاستعلام عن مكان الأراضي في مدينة عجمان والمناطق التابعة لها في مصفوت والمنامة.

وقال مدير عام الدائرة عبدالرحمن النعيمي، في تصريح صحافي خلال حفل تدشين التطبيق، إن التطبيق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة للحكومة الذكية، التي تصل للجماهير أينما كانوا، وفي أي وقت، وتجعلهم جزءاً من العملية المتكاملة التي تعود بالنفع على الجميع، مضيفاً أن التطبيق يمتاز بخاصية التجوال ضمن حدود إمارة عجمان، وفق آخر صورة جديدة التقطت للإمارة.

«التطبيق يقدم معلومات كاملة لمُلّاك الأراضي عن مواقعها والمعالم المميزة والقريبة منها».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد بن عمير، إن القطاع يسعى بشكل دائم لتطوير الخدمات التعريفية المقدمة لملاك الأراضي، بما يسهم في التسهيل عليهم وإمدادهم بجميع المعلومات اللازمة لإنجاز أعمالهم بوقت قياسي.

وتابع أن التطبيق سيقدم معلومات كاملة لملاك الأراضي عن مواقعها والمعالم المميزة والقريبة منها، والشوارع المحيطة بكل قطعة أرض، فضلاً على ارتباطها بالأرقام المميزة التي تطابق مخطط موقع كل قطعة أرض.

وأوضح بن عمير أن التطبيق الذكي سيساعد المستثمرين وصنّاع القرار وملاك الأراضي على اتخاذ القرارات الصائبة وفقاً للواقع الراهن والمعطيات والمؤشرات المتوافرة، لتحديد نوعية الأعمال التجارية والمرافق الأفضل للإنشاء والاستثمار الأمثل.

وأشار إلى أن تطبيق مستكشف الأراضي سيمكن الدوائر المحلية من تقديم معلومات تعريفية عن بعض أنواع الأراضي التي سيتم الاستثمار عليها، كأراضي المزادات المعلنة وغيرها من خدمات النفع، وتكون إضافة فعالة إلى المالك والمستثمر والجهات الحكومية والخاصة.