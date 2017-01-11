«سيارة آمر» لخدمة الصيادين في دبي

أطلقت إقامة دبي «مبادرة سيارة آمر»، التي تهدف إلى توفير خدمات إقامة دبي لمجالس الصيادين بدبي، التي تقدم كل الخدمات وفق أرقى المعايير المحاكية لمفاهيم الاستراتيجيات الحديثة في مجال تقديم الخدمة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسهيل أعمال الجمهور، والوصول إليه أينما كان، موضحاً أنه تم تعيين موظف دائم في مجالس الصيادين يلبي جميع متطلباتهم في تخليص المعاملات، ويوفر عليهم كثيراً من الجهد وصولاً لإسعادهم، مشيراً إلى أنه ستكون هناك زيارات أخرى إلى كل مجالس الصيادين، لتفقد سير العمل، والوقوف على احتياجات الصيادين، متمنياً للجميع السعادة.

وأشار إلى أن «سيارة آمر» تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية الحديثة، التي تشتمل على خدمات لإنجاز مختلف المعاملات التي من خلالها تمكّن متعاملي إقامة دبي بمجالس الصيادين في دبي من إنجاز معاملاتهم دون الحضور الشخصي إلى مقر الإدارة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد عليهم.