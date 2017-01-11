إنشاء نيابة ومحكمة للسياحة في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة بأبوظبي، في بادرة تعد الأولى من نوعها عالمياً.

نيابة ومحكمة السياحة تسهمان في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي. المستشار يوسف سعيد العبري نيابة ومحكمة السياحة توفران مناخاً تشريعياً، وإطاراً قانونياً يساعد على نمو السياحة. المستشار علي محمد البلوشي

ويأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً وجهةً سياحيةً مستدامةً، وصولاً إلى الإسهام الفعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي بأن تكون واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي، وإيجاد بنية تحتية قضائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطوراً ملموساً على الصعد كافة.

وأوضح أن التوجه الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، يعني أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد مستدام، ما يستدعى إيجاد بنية تحتية متكاملة تتوافق مع هذا الطموح، ومن ذلك المؤسسات القضائية والعدلية التي يتوجب أن تكون قادرة على مواكبة التطور المتسارع بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكونا إسهاماً من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.

من جانبه، قال النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، إن اختصاص نيابة ومحكمة السياحة يوفر المناخ التشريعي، والإطار القانوني الذي يساعد على نمو النشاط السياحي، كما يشكل عامل إسهام في صون وإنجاز قضايا السائح.