"التربية" تدعو المدارس الحكومية والخاصة لإقامة صلاة الإستسقاء غداً

دعت وزارة التربية والتعليم من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، المدارس الحكومية والخاصة لإقامة صلاة الإستسقاء يوم غد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأضافت الوزارة في تغريدة لاحقة "يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تكريس الثقافة الدينية للطلبة والإبتهال للمولى عز وجل بأن ينعم على الدولة بالغيث والرحمة".

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم غد، وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.