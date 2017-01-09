تفعيل دورية الدراجة النارية "Off Road Patrol" على مستوى أبوظبي

وجه قائد عام شرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، بإطلاق دورية الدراجات النارية " Off Road Patrol" الخاصة بالمناطق البرية والبعيدة عن الطرقات المعبدة لتؤدي مهام الدوريات والاستجابة للحوادث والبلاغات الواردة من المناطق البعيدة عن السكنية البرية، لتمثل إضافة جديدة لأعمال ومهام الدوريات الشرطية والأمنية ولتغطية كافة الأماكن التي يصعب على سيارات الدورية التقليدية الوصول اليها ولتحقيق درجة استجابة عالية.

وأكد القائد العام أن شرطة أبوظبي تسعى وبشكل دائم الى مواكبة آفاق التطوير وتسخير الامكانيات من أجل تدعيم آليات العمل الأمني والشرطي والتي تحقق أعلى درجات الاستجابة في إطار رؤية شرطة أبوظبي الى تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير كافة الإمكانيات الكفيلة بالوقاية من الجريمة ومواجهة الجريمة وأدواتها ومواجهة البيئة المؤدية الى الجريمة لتعزيز مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

وأضاف اللواء الرميثي أن إطلاق مبادرة دوريات الدراجات النارية يهدف الى تفعيل وصول الدوريات الأمنية والشرطية الى موقع الحدث في أقصر وقت ممكن وتحقيق اعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من الحضور الشرطي في الميدان بشكل أكبر وتعزز من ثقة الجمهور في الأداء الشرطي، والذي يأتي في إطار سعي شرطة أبوظبي الى مواصلة البحث عن فرص العمل والتحسين المستمر واعتماد أفضل المبادرات والمشاريع الابتكارية و وضعها موضع التنفيذ وفق الخطط والبرامج الموضوعة.

وأشار مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي، الى ان اطلاق دورية الدراجة النارية يعتبر أحد محطات مشروع التطوير والتحسين والابتكار التي تسعى شرطة أبوظبي الى تعزيزه ثقافة أصيلة ففي منهج عمل شرطة أبوظبي لمواكبة آفاق التطوير في كافة القطاعات الشرطية والأمنية من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور.