سلطان الجابر : عام 2017 بشرى خير وبناء على ما حققه الآباء المؤسسون

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام .. أن 2017 سيكون عام مضاعفة الجهود والبناء على ما حققه الآباء المؤسسون وصنع مستقبل أفضل لأجيال الغد.

وقال الجابر ــ بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء في " دار الاتحاد " في دبي اليوم ــ إن انعقاد المجلس في دار الاتحاد فأل و بشرى خير في بداية عام الخير 2017.

وأضاف الدكتور سلطان الجابر ــ في سلسلة تغريدات على حساب المجلس الوطني للإعلام على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ــ أن دار الاتحاد تعد مثالا على أن " البيت متوحد " ضمن ثقافة الاتحاد والتسامح والخير والعطاء .. إضافة إلى العمل الإيجابي وتحفيز الجهود للحاضر والمستقبل .. مشيرا إلى أن الاجتماع في دار الاتحاد يحمل معاني الفخر والاعتزاز والعرفان ففي هذا المكان انطلقت مسيرة الخير التي نقطف ثمارها اليوم في دولة الإمارات.

وأكد الجابر أن رمزية دار الاتحاد لا تقف عند تاريخ المكان بل تضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لمواصلة تحقيق الانجازات والمحافظة على ما بناه القادة المؤسسون.

وأضاف " أن الاجتماع يذكرنا باللقاءات التاريخية بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم اللذين وضعا فيه الأسس الأولى للاتحاد وأصرا على قيامه رغم الظروف كافة منوها برؤيتهما للمستقبل والإرادة والمثابرة..وحتى اليوم يحصد شعب ومجتمع الإمارات والمنطقة نتائج الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين ".

وقال سلطان الجابر إن " دار الاتحاد تذكرنا بالقيم والركائز والثوابت الوطنية التي تأسست عليها دولة الإمارات وتشمل الاتحاد والتعاون وتضافر الجهود والتنمية والتطوير..بجانب العمل لأجل الخير وتقديمه ليس فقط لمجتمع دولة الإمارات وإنما للإنسانية كافة ".