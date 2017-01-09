الإمارات اليوم

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الايراني بوفاة رفسنجاني

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية الى فخامة الرئيس الايراني حسن روحاني بوفاة الرئيس الايراني الاسبق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى الرئيس حسن روحاني.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية الى عائلة الفقيد علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

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