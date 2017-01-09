«كهرباء دبي»: «مشروعات حتا» توفر 2500 وظيفة للمواطنين

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي لـ«الإمارات اليوم» أن المشروعات التي اعتمدتها، في إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها، أخيراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستسهم في توفير ما لا يقل عن 2500 فرصة عمل للمواطنين.

640 فيلا للمواطنين في منطقة حتا ستزودها شركة الاتحاد لخدمات الطاقة بالأنظمة الكهروضوئية. محطات شحن للسيارات أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تعمل على إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، تشجيعاً على استخدام السيارات الكهربائية، وتحفيزاً للسكان على استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة. وقالت إن هناك محطة لشحن السيارات الكهربائية حالياً في مركز إسعاد المتعاملين التابع للهيئة في حتا، فيما تعتزم تركيب محطات جديدة في المنطقة. وأعلنت أنها تعمل كذلك على تركيب العدادات الذكية للمباني في المنطقة، وفق أحدث الأنظمة العالمية.

وتتضمن مشروعات ومبادرات الهيئة إنشاء أول محطة كهرومائية لتوليد الكهرباء على مستوى منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط، وستنتهي الهيئة من تنفيذها خلال خمس سنوات.

وإضافة إلى محطة الطاقة الكهرومائية، ستسهم الهيئة في الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، من خلال مبادرة «شمس دبي»، لتركيب الألواح الشمسية على الأسطح للمواطنين في حتا، لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وربط أنظمة إنتاج الطاقة بشبكة الهيئة، وتركيب عدادات ذكية في المباني، بنهاية عام 2018، وفق أحدث الأنظمة العالمية من خلال مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية»، وإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر».

وشرح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، أن المحطة الكهرومائية ستعتمد في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، الذي تبلغ سعته التخزينية 1716 مليون غالون، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية بسعة 880 مليون غالون، ويرتفع نحو 300 متر عن منسوب السد.

وقال الطاير إن توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة ستضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي في غير أوقات الذروة. أما خلال أوقات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع كلفة الإنتاج، فستشغل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء وربطها بشبكة الهيئة.

وأضاف أن كفاءة إنتاج الكهرباء ستصل إلى 90%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية. كما سيتيح المشروع توفير عدد من الخدمات الأخرى في مجالات الري، والسيطرة على الفيضانات، وتخزين المياه العذبة، وغيرها.

وسيسهم المشروع الحيوي الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة «حتا» وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأكد الطاير أن المبادرات التي اعتمدتها ضمن الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، تهدف إلى إشراك مواطني المنطقة في المشروعات التي ستنفذ، وتوفير فرص عمل رائدة ومبتكرة، موضحاً أن المشروعات ستوفر نحو 200 وظيفة دائمة في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، وأكثر من 300 وظيفة في مركز الزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى أكثر من 2000 وظيفة أثناء تنفيذ المشروع. كما ستسهم المحطة الكهرومائية، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ودعم التنمية المستدامة للمنطقة وتعزيز موقع حتا كأبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود تحقيق خطة دبي 2021.

وأكد الطاير حرص الهيئة على إطلاق المشروعات التطويرية والمبادرات الذكية دعماً لمبادرة «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، لافتاً إلى أنها تحرص على تعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، تحقيقاً للمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات، التي أطلقها سموه تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة». كما ندعم خطة دبي 2021 لتكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، مستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة، وصحية، ومستدامة.

وقال إن الهيئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة حتا من خلال مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة.

وأضاف الطاير أن «شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد اسكو) ستصمم وتركب الأنظمة الكهروضوئية بفلل المواطنين في منطقة حتا، التي يبلغ مجموعها 640 فيلا. وتتولى الشركة، التي أنشأتها هيئة كهرباء ومياه دبي، حالياً، دراسة المشروع من حيث المراحل والمخططات وعدد الفلل التي ستركب الألواح الكهروضوئية عليها، مؤكدة الانتهاء من مراحل مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية بنهاية عام 2018».