«الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب خلال 3 أيام مقبلة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات، بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض مناطق الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتوقع المركز أن يسود البلاد طقس رطب مع فرصة لتشكل ضباب على المناطق الداخلية الغربية، وغائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتوقع المركز في بيان، أمس، أن يكون هناك احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً الجنوبية الشرقية، اليوم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتوقّع تشكّل الضباب الخفيف أيضاً، غداً، على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.