«نموذج دبي» يسلّم دروعاً للفائزين بجائزة «حمدان للحكومة الذكية»

نظّم مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، زيارات للجهات الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، حيث تم تسليمها الدروع التذكارية والجوائز النقدية الخاصة بالجائزة، إضافة إلى تهنئتها ومباركة جهودها التي بذلتها خلال عام 2016، لتحسين الخدمات وإطلاق المبادرات في سبيل إسعاد المتعاملين.

تصويت أعلن مركز نموذج دبي عن إغلاق باب التصويت، أمس، على أفضل مبادرة حكومية ضمن مرحلة التصويت لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، التي ترشحت لها أربع مبادرات هي: مبادرة التعرفة الذكية لهيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة غرفة التواصل الاجتماعي لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي لهيئة الصحة بدبي، ومبادرة المظلات الذكية لهيئة الطرق والمواصلات.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي عبدالله الشيباني: «كان لجائزة حمدان للحكومة الذكية الأثر الكبير في تحسين الخدمات الحكومية، وتحفيز العاملين عليها لبذل المزيد من الجهد والعطاء والابتكار، لتقديم مبادرات استثنائية تسهم بشكل رئيس في إسعاد المتعاملين».

وفاز في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام 2016 كل من: هيئة تنمية المجتمع (خدمة المتعاملين) عن «جائزة الرقم واحد»، ولفئة أفضل خدمة حكومية جديدة فازت هيئة كهرباء ومياه دبي عن «خدمة الشاحن الأخضر»، وعن فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية «مبادرة غرفة التواصل الاجتماعي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة «التعرفة الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل شراكة مع الجمهور، وفازت هيئة الصحة بدبي عن فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة عن مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، وفازت «مبادرة المظلات الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص.

ولفئات الأفراد، فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل فريق ابتكار، ويوسف محمد آل علي، من هيئة الطرق والمواصلات، عن فئة أفضل قائد ابتكار، وجمعة سعيد الغيث، من جمارك دبي، عن فئة أفضل نجم للتكامل الذكي، ومحمد عمر باكير، من هيئة الصحة بدبي، عن فئة أفضل مدير مركز اتصال.

ولفئات قنوات تقديم الخدمة، فاز عن فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول (تطبيق ذكي) كل من تطبيق «شرطة دبي» للقيادة العامة لشرطة دبي، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات، وتطبيق «حياتي» لهيئة الصحة بدبي، وتطبيق «فعاليات دبي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري، وتطبيق «ديوا» لهيئة كهرباء ومياه دبي. وفاز عن فئة حياة المتعامل (تطبيق ذكي مشترك) تطبيق «خدمات قطاع الأعمال» لهيئة الطرق والمواصلات. وفاز عن فئة أفضل موقع إلكتروني موقع هيئة كهرباء ومياه دبي، وفاز عن فئة أفضل مركز اتصال، مركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات.

وفاز عن فئة «كأس بناة المدينة» الفريق البرتقالي لخدمة الفصل في الدعاوى العمالية، التي يشترك فيها كل من القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. كما حصل «الفريق السماوي» لخدمات صحة الأطفال لتقليل نسبة الإصابة بالسمنة على تكريم خاص عن هذه الفئة لجهوده الاستثنائية للارتقاء بهذه الخدمة على المدى الطويل، ويضم الفريق هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، منطقة دبي التعليمية، ومجلس دبي الرياضي.

ويبلغ مجموع الجوائز النقدية للجائزة أكثر من مليون ونصف المليون، حيث يحصل أفضل فريق ابتكار على مليون درهم، إضافة إلى 250 ألف درهم لفئة أفضل قائد ابتكار، و150 ألف درهم لكل من فئتي أفضل مدير مركز اتصال وأفضل نجم للتكامل الذكي.