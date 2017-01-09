عناوين متعددة لحجز مركبات الأجرة في دبي

استحدثت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خاصية جديدة لنظام الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة، هي خاصية «العناوين المتعددة» بدلاً من اقتصار المتعامل على عنوان واحد عند التسجيل في نظام الحجز والتوزيع، في إطار حرص الهيئة ومؤسساتها على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في تقديم خدماتها المتنوعة والارتقاء بها، بما يتوافق وأفضل المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة، إيماناً منها بضرورة تقديم الخدمات من خلال آلية تتسم بالسلاسة والسرعة والشفافية لتلبية متطلبات الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، والعمل على جعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تميزاً وسعادة.

وأكد مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في المؤسسة، عبدالله المهري، أنه تم استحداث خاصية إضافة عناوين متعددة للمتعاملين في نظام الرد الآلي، وسيكون بمقدور أي متعامل إضافة ثلاثة عناوين مثل المنزل والعمل وعناوين أخرى حسب الرغبة، وسيكون بإمكان المتعاملين، خلال الاتصال بنظام الرد الآلي، الاختيار من بين العناوين الثلاثة بكل سهولة لإتمام عملية الحجز من دون الحاجة إلى التحدث لموظفي الخدمة، وأن الخاصية الجديدة تمنح المتعاملين مرونة في الاستفادة من الخدمات.