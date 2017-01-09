تعيين مواطن من أصل 80 باحثاً عن عمل في بنك برأس الخيمة

قال رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «البرنامج واجه الأسبوع الماضي ثلاثة معوقات لتوظيف مواطنين في بنك برأس الخيمة، إذ تم توظيف مواطن فقط من أصل 20 وظيفة كانت متوافرة».

14 ألف درهم بداية الرواتب التي طرحها البنك، إضافة إلى امتيازات وظيفية منها التأمين الصحي ونظام التقاعد.

وأوضح الملا أن «أحد البنوك في الدولة تواصل مع برنامج (كوادر)، من أجل التنسيق لإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين الذين يجيدون اللغة الإنجليزية لشغل وظائف في مركز خدمة العملاء، الذي يعتزم البنك افتتاحه في رأس الخيمة، على الرغم من أن مقره الرئيس في دبي». وأضاف أنه «تم التواصل هاتفياً مع 80 مواطناً من الباحثين عن عمل، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة، والشهادات الجامعية، لإجراء المقابلات معهم».

وأشار إلى أن «البنك طرح رواتب تبدأ من 14 ألف درهم، إضافة إلى امتيازات وظيفية، منها التأمين الصحي، ونظام التقاعد، ومكافآت مالية سنوية، وتذكرة سفر لدولة أجنبية». وأوضح الملا أن «30 باحثاً عن عمل من أصل 80 أكدوا الحضور، إلا أن عدد الحضور لم يتجاوز الخمسة فقط».

وأضاف أن «معظم الباحثين عن العمل - الذين تم التواصل معهم هاتفياً - لا يملكون المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية، ولا يجيدون التحدث بها بما يخدم الوظيفة المتوافرة».

وأشار إلى أنه «فور وصول الخمسة الباحثين عن عمل للموعد، أجريت المقابلة معهم، وصدرت موافقة على توظيف اثنين منهم، إلا أن أحدهما رفض العمل في البنك، لعدم رغبته العمل في القطاع الخاص». وأكد وجود ثلاثة معوقات لعمل المواطنين في القطاع الخاص، منها عدم التحدث باللغة الإنجليزية، ورفض العمل بالقطاع الخاص، وعدم امتلاك الخبرة الكافية. وأوضح أننا «بحاجة إلى إجراء حلقات نقاشية للباحثين عن عمل، لتوعيتهم بأهمية العمل بالقطاع الخاص». وتابع أن «البرنامج يسعى إلى عقد لقاءات توعية مع أسر الباحثين عن عمل، لأنهم العامل الأساسي في تحفيز الأبناء على تغيير مفهوم التوظيف في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «الباحث عن عمل يحتاج إلى الدعم والتشجيع من أسرته للموافقة على العمل».