قطع

اشترت امرأة مجموعة من قطع الأثاث من أحد محال الأثاث الكبرى في دبي، وفوجئت عند الاستلام بأن القطع غير كاملة، فطالبت المحل بتوصيلها مرة أخرى، لكن المحل ماطل لفترة طويلة في التوصيل، فشكت إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التي وجهت المحل بالذهاب إلى منزل المرأة في اليوم نفسه، وتوصيل القطع التي اشترتها.

صناعية

بدت شوارع المنطقة الصناعية الأولى في الشارقة أكثر انضباطاً، بعد أن تم سد الحفر الأرضية التي كانت تعيق حركة السيارات في الشارع. وقال سائقون إن شوارع المنطقة تحتاج إلى مزيد من الجهود لرصفها وتنظيمها، حتى تتسق مع الصورة الجمالية لإمارة الشارقة.

لعب

طالب أصحاب مركبات بمنع الأطفال الصغار من لعب كرة القدم في الشوارع، حيث يعرّض كثيرون منهم حياتهم للخطر عند التقاط الكرة من أمام السيارات.

تشجير

طالب سكان في منطقة المحيصنة 4، في دبي، بتشجير هذه المنطقة السكنية، مشيرين إلى أنها أصبحت منذ سنوات طويلة مكتظة بالسكان، ولاتزال التكوينات الرملية تنتشر في معظم شوارعها.

مقاعد

يشكو مستخدمون للمواصلات العامة في مدينة أبوظبي وخارجها عدم وجود مقاعد كافية في أماكن انتظار الحافلات، خصوصاً السيدات.

صيانة

طالب متعاملون بصيانة الجهاز المخصص لدفع الفواتير في مركز الفردان بالشارقة، لافتين إلى أنه معطّل منذ أشهر عدة.

تراث

أعرب قراء عن تقديرهم لقرار تمديد فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، حيث يعدّ منفذاً ترفيهياً للعائلات، بالإضافة إلى أهميته في التعريف بالتراثين الإماراتي والعالمي.

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