الإمارات اليوم

قرقاش: محظوظون أن نكون ضمن فريق بوراشد

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش في مجموعة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر": "حب الشيخ محمد بن راشد لوطنه صافي كالماء الزلال،تراه في نهج حياته ومنهج عمله،طموحه للإمارات و شعبها بلا حدود.محظوظون أن نكون ضمن فريق بوراشد.

وأضاف قرقاش "الشيخ محمد بن راشد هو الربان الماهر، صاحب الرؤية والطموح الكبير، كريم النفس وصافي القلب، رفعة الوطن هدفه، تشرفنا بالعمل تحت قيادته لأكثر من عقد.

وأشار قرقاش إلى كلمة الشيخ محمد بن راشد لوزرائه اليوم ووصفها بالملهمة، وقال لقد حث فيها سموه على البذل والعمل، وشدد على أن مبادرة عام الخير من رحم تجربة مسيرة الإمارات المباركة.

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