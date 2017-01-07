البستكي.. يدعم الشباب بمشروعات تجارية متنقلة

سخّر المواطن منصور عبدالرزاق البستكي (36 عاماً)، إمكاناته لتمكين المواطنين من إنشاء مشروعات تجارية مختلفة في مركبات متنقلة.

ويدير البستكي شركة تعمل على توفير المركبات وتجهيزها بالمعدات والأدوات الخاصة بمشروعات عدة، كالمطاعم والمقاهي ومحال بيع السلع وصالونات الحلاقة المتنقلة، وكذلك محال تقديم الخدمات المختلفة، مثل الخدمات البيطرية والتجميلية.

وعن بداياته قال لــ«الإمارات اليوم»: «بدأت نشاطي التجاري في مجال تجارة الأغذية قبل سبعة أعوام، الأمر الذي سهّل عليّ دخول عالم تجهيز المركبات وتحويلها إلى مشروعات مختلفة»، مؤكداً أن تقديم الحكومة تسهيلات بمنح المواطنين تراخيص وموافقات بإنشاء مطاعم ومشروعات تجارية في مركبات متنقلة شجّعه على التوجه إلى هذا النشاط.

وأوضح «أوفّر للراغبين خيارات عدة، تتناسب مع ميزانياتهم، ونوع المشروع المتنقل الذي يرغبون في تنفيذه، من خلال إطلاعهم على التصورات النهائية للمركبة بعد تجهيزها، ثم يتجهون للحصول على جميع الرخص التجارية الخاصة بالمشروع، وتالياً أوفر لهم المركبات المجهزة بالمعدات والأدوات المناسبة لنشاطهم التجاري».

وأضاف «تتنوع مشروعات المركبات المتنقلة لتشمل المطاعم بجميع أنواعها، ومحال بيع المثلجات والآيس كريم، وغيرها».