«طرق دبي»: «الخدمات» تؤجل رصف «الخوانيج»

64 فكرة إبداعية

تبنّت هيئة الطرق والمواصلات تطوير 64 فكرة إبداعية تمحورت حول الارتقاء بإسعاد المتعاملين، وزيادة أعداد ركاب مترو وترام دبي، بناء على تنفيذ خطط رصينة وطويلة الأمد، بحيث يتم مراجعتها وتوسيعها وتحسينها وتطوريها من خلال جدول زمني تشرف عليه المؤسسة.

جاء ذلك، خلال مختبر الابتكار، الذي نَظّمته مؤسسة القطارات في الهيئة وطُرِحت خلاله مجموعة من الأفكار، التي ناقشها المشاركون في المختبر، ليخرجوا بـ25 فكرة إبداعية حول إسعاد المتعاملين، 14 فكرة عن كيفية زيادة أعداد ركاب مترو وترام دبي، 14 فكرة مختلفة يمكن تطبيقها على المدى الطويل و11 فكرة إبداعية مختلفة صُنِّفت بالمعتدلة.

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، عبدالمحسن إبراهيم يونس، بأن المختبر ناقش التصورات الحالية لمستقبل النقل بالمترو والترام وبحث وفهم بعض التحديات القائمة وسبل مواجهتها واقتراح أفضل الحلول لها لتحقيق أهداف الهيئة في هذا المجال.

ويأتي المختبر تماشياً مع توجهات حكومة دبي الداعمة للإبداع، وخطة الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار الرامية إلى ضمان نجاح المشروعات كافة التي تنفذها وفق أعلى المعايير العالمية، واستراتيجية الهيئة في إسعاد المتعاملين وزيادة أعداد ركاب وسائل النقل الجماعي. كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزام هيئة الطرق والمواصلات بتنظيم مختبرات الإبداع الحكومي الرامية إلى تطوير الأداء عبر مناقشة الأفكار المبتكرة، التي تسهم بفعالية في إيجاد بيئة عمل تتسم بمستوى متميّز وراقٍ في إمارة دبي.

دبي - الإمارات اليوم