«طرق دبي»: «الخدمات» تؤجل رصف «الخوانيج»

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها أرست مشروع الطرق الداخلية في منطقة الخوانيج الثانية في شهر فبراير الماضي، إلا أنها لم تنفذ بسبب عدم استكمال أعمال الخدمات والتسوية من قبل الجهات المعنية.
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64 فكرة إبداعية
تبنّت هيئة الطرق والمواصلات تطوير 64 فكرة إبداعية تمحورت حول الارتقاء بإسعاد المتعاملين، وزيادة أعداد ركاب مترو وترام دبي، بناء على تنفيذ خطط رصينة وطويلة الأمد، بحيث يتم مراجعتها وتوسيعها وتحسينها وتطوريها من خلال جدول زمني تشرف عليه المؤسسة.
جاء ذلك، خلال مختبر الابتكار، الذي نَظّمته مؤسسة القطارات في الهيئة وطُرِحت خلاله مجموعة من الأفكار، التي ناقشها المشاركون في المختبر، ليخرجوا بـ25 فكرة إبداعية حول إسعاد المتعاملين، 14 فكرة عن كيفية زيادة أعداد ركاب مترو وترام دبي، 14 فكرة مختلفة يمكن تطبيقها على المدى الطويل و11 فكرة إبداعية مختلفة صُنِّفت بالمعتدلة.
وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، عبدالمحسن إبراهيم يونس، بأن المختبر ناقش التصورات الحالية لمستقبل النقل بالمترو والترام وبحث وفهم بعض التحديات القائمة وسبل مواجهتها واقتراح أفضل الحلول لها لتحقيق أهداف الهيئة في هذا المجال.
ويأتي المختبر تماشياً مع توجهات حكومة دبي الداعمة للإبداع، وخطة الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار الرامية إلى ضمان نجاح المشروعات كافة التي تنفذها وفق أعلى المعايير العالمية، واستراتيجية الهيئة في إسعاد المتعاملين وزيادة أعداد ركاب وسائل النقل الجماعي. كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزام هيئة الطرق والمواصلات بتنظيم مختبرات الإبداع الحكومي الرامية إلى تطوير الأداء عبر مناقشة الأفكار المبتكرة، التي تسهم بفعالية في إيجاد بيئة عمل تتسم بمستوى متميّز وراقٍ في إمارة دبي.
دبي - الإمارات اليوم
وجاء تصريح الهيئة في اعقاب شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من سكان المنطقة يعانون صعوبة في اجتياز الطرق بسبب عدم انتهاء أعمال الشوارع. وشكا سكان عدم تمكنهم من استخدام الطرق، مؤكدين أن سياراتهم الصغيرة لا يمكنها الوصول الى مساكنهم، مؤكدين صعوبة استقبال الضيوف الذين يجدون مشقة في الوصول إلى بيوتهم لعدم رصف الطرق، لافتين إلى عدم وجود اضاءة في الشوارع ما يزيد من صعوبة الدخول إلى الأحياء السكنية. وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً في تلبية رغبات سكان إمارة دبي بناءً على الخطط المعتمدة، ووفقاً لأفضل المعايير المتبعة، مؤكدة أنها ستباشر في أعمال الطرق فور استكمال أعمال الخدمات من قبل الجهات المعنية.
وأوضحت أنه كان من المخطط بدء تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الماضي، وكان من المفترض الانتهاء منه في 19 من مايو المقبل، بكلفة 127 مليون درهم.
ووفقاً لبيانات الهيئة فإن المشروع يشتمل أعمال الطرق الداخلية، ليغطي مساحة 792 هكتاراً، وكذلك الأعمال التي تتعلق بها من لوحات مرورية وأعمال الإنارة، وبعض الخدمات ذات الصلة.
ويتضمن المشروع تنفيذ شبكة طرق بطول 80 كيلومتراً بعرض 7.3 أمتار للطرق التجميعية وسبعة أمتار للطرق المحلية، كما يشمل تنفيذ مواقف طولية على جانبي الطرق بعرض مترين ونصف المتر، إضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار.
وأكدت الهيئة أن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في منطقتي ند الشبا الرابعة والخوانيج الثانية يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال طرق وإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.
وأشارت إلى أنها أنجزت أخيراً، رصف طرق داخلية في 13 منطقة بكلفة 552 مليون درهم، كما تواصل تنفيذ مشروعات طرق داخلية في خمس مناطق أخرى بكلفة 319 مليون درهم، وتشمل العوير الأولى، وجبل علي الصناعية، والقصيص الصناعية الثالثة والرابعة والخامسة.