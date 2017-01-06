الجنيبي يحوّل مشتله متحفاً زراعياً ومركزاً لأبحاث الطلبة

خصص المواطن، سيف سالم علي الجنيبي، مشتله للبحوث والتجارب العلمية المتعلقة بمجال الزراعة، وحوّله إلى ما يشبه المتحف الزراعي، إذ وفر مختصين لتقديم الشرح المفصّل والمعلومات لطلبة الجامعات والمدارس والزوّار.

ويضم المشتل أكثر من 45 ألف شتلة لـ30 نوعاً من النباتات النادرة التي جلبها من دول عدة، ورفد المحميات الطبيعية في الإمارة بعدد من شتلات لأشجار بيئية، للحفاظ على الأشجار الصحراوية من الانقراض.

وحول فكرة مشروعه، قال الجنيبي: «بدأت المشروع قبل ثلاثة أعوام، حين قمت بتهيئة مزرعتي، الواقعة في مدينة الذيد، تمهيداً لتحويلها إلى مشتل، ثم سافرت إلى دول في أوروبا وإفريقيا وشرق آسيا، مثل باكستان وأستراليا وأوغندا والهند ومملكة نيبال، بغرض الاطلاع على بذور النباتات النادرة المتوافرة فيها، وجلبت كميات منها لزراعتها في المشتل».

• فتحت أبواب مشتلي بشكل دائم لطلبة المدارس والجامعات، لإجراء بحوث تتعلق بالزراعة.

وتابع: «عملت على توفير البيئة الزراعية المناسبة لهذه البذور، التي جلبتها من دول عدة، من خلال دراسة أنواع التربة المحلية والمستوردة، وتجربة كل نوع منها مع جميع أنواع البذور، وتوصلت في النهاية إلى ما يناسب كل نوع منها، ثم زرعت ما يزيد على 45 ألف شتلة لأكثر من 30 نوعاً مختلفاً من البذور النادرة، إلى جانب أشجار محلية بيئية كالغاف والسمر»، مشيراً إلى أن «التربة المحلية لا تصلح لجميع أنواع البذور، بسبب قلوية المياه الجوفية التي تحوي نسبة كبيرة من مادة الكبريت».

وقال الجنيبي: «فتحت أبواب مشتلي بشكل دائم لطلبة المدارس والجامعات، لإجراء بحوث تتعلق بالزراعة عموماً، وبالبذور النادرة خصوصاً، إذ يقدم لهم المختصّون بالمشتل شرحاً مفصّلاً حول أنواعها والبيئة الملائمة لزراعتها، من حيث أنواع التربة، ونسبة الرطوبة في الجو، ومواسم الزراعة، وكذلك مراحل نموها، وكميات المياه التي تستهلكها». وتمنى الجنيبي أن «تتولى الجهات الحكومية المعنية دعم المشروعات الزراعية، كونها تسهم في تعزيز ورفع مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتثري البيئة بأنواع مختلفة من الأشجار»، مبدياً استعداده للمساعدة بتقديم المشورة.